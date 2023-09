Globo de Ouro inova e premiação terá duas novas categorias em 2024

Uma das premiações que mais prestigiadas da televisão e do cinema, O Globo de Ouro apresentou nesta última terça-feira (27) duas novidades para a próxima edição do prêmio. Duas novas categorias foram anunciadas: “Conquista Cinematográfica e de Bilheteria” e “Melhor Comediante de Stand-Up na TV”.

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

A nova categoria de “Conquistas Cinematográficas e de Bilheteria” foi criada para destacar filmes que arrecadaram pelo menos US$ 150 milhões durante o lançamento, com um requisito mínimo de US$ 100 milhões provenientes da bilheteria nacional nos EUA. Além disso, os filmes também podem ser elegíveis se alcançarem uma audiência significativa em plataformas de streaming reconhecidas pela indústria. O Globo de Ouro reconhece que esses filmes, muitas vezes esquecidos por outros prêmios, merecem destaque por sua popularidade e excelência cinematográfica. O prêmio terá oito indicados, proporcionando uma plataforma para celebrar os sucessos comerciais do cinema.

Filmes lançados após 22 de novembro podem se qualificar com base no desempenho de bilheteria projetado e/ou visualizações de streaming de fontes reconhecidas da indústria. Os filmes indicados poderão também concorrer em outras categorias, como Melhor Filme em suas respectivas categorias, como Drama, Comédia ou Musical, Animação ou Língua Não Inglesa, se atenderem aos requisitos de elegibilidade para cada uma delas.

Melhor Performance em Comédia Stand-Up

A outra adição, a categoria de “Melhor Performance em Comédia Stand-Up na Televisão”, foi introduzida para honrar comediantes que se destacam em apresentações individuais ou em conjunto. Elegíveis para esse prêmio são as apresentações tradicionais de comédia stand-up de pelo menos 30 minutos. As produções televisivas incluídas nesta categoria abrangem transmissões, cabo básico e premium, streaming e cabo pay-per-view. Os programas devem ser lançados em uma plataforma de comunicação reconhecida e transmitidos (ou disponibilizados sob demanda) nos Estados Unidos durante o ano civil qualificado. A categoria terá seis indicados.

A premiação está marcada para o dia 7 de janeiro de 2024 e a transmissão ao vivo está envolvida em polêmicas devido o alto preço que a produtora do Globo de Ouro está solicitando para os veículos de comunicação transmitirem.

