Casa da Saúde retorna atendimentos no Centro de Convenções Albano Franco

Nesta quarta-feira (27), a Casa da Saúde retomou seu atendimento no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande, após uma adaptação realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A mudança para este novo local emergiu da inviabilidade de reforma do antigo prédio, a Escola Riachuelo, onde a Casa da Saúde estava anteriormente instalada.

A superintendente de Administração da SES, Josy Mariane Thaler Martini Rocha, enfatizou que a mudança para o Albano Franco já estava planejada, mas a urgência aumentou devido à situação estrutural do antigo prédio.

“Não tínhamos viabilidade para a reforma, viemos para o Albano Franco até que seja encontrado um local adequado e que consigamos organizar estruturalmente para os pacientes e farmácia da Casa da Saúde”.

No novo espaço, foi montada uma estrutura funcional com farmácia, guichês de atendimento e setor de distribuição de senhas, otimizando o atendimento e a dispensação de medicamentos. A Casa da Saúde oferece medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica do SUS (Sistema Único de Saúde), seguindo o rol específico definido pelo Ministério da Saúde, além dos medicamentos obtidos por meio de ação judicial.

A instituição atende diariamente cerca de 350 a 400 pessoas e possui uma média de 25 mil pacientes cadastrados no componente especializado. Em virtude da mudança de local, a Casa da Saúde adotou um horário especial de atendimento nos dias 27, 28 e 29, com a distribuição de senhas das 7 horas às 18 horas. Para auxiliar a população, a Casa da Saúde terá expediente especial no próximo sábado (30), com a distribuição de senhas das 7 horas às 11 horas e senhas para protocolo de pacientes novos das 7 horas até às 10 horas.

“Não atendemos na segunda e terça-feira para que pudéssemos adequar o espaço aqui do Albano Franco da melhor forma possível para atendermos os pacientes com a estrutura necessária. Estendemos o horário para que todos os pacientes que viriam na segunda e terça-feira pudessem ser atendidos da melhor forma possível”, explicou a superintendente.

A partir do dia 2 de outubro, a Casa da Saúde retornará ao horário normal de atendimento, das 7 horas às 16 horas, com entregas de senha para o atendimento das 7 horas às 15h30. O atendimento de protocolo (primeiro cadastro) terá senhas distribuídas das 7 horas às 10 horas (manhã) e das 13 horas às 15 horas (tarde).

Por enquanto, a Casa da Saúde funcionará de maneira provisória no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na avenida Mato Grosso, 5017 – Carandá Bosque, em Campo Grande.

Leia mais:

Com informações de Kamilla Ratier e Rodson Lima, SES