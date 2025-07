Polícia Civil deflagra Operação Hefesto II em Costa Rica para combater lavagem de dinheiro oriunda do tráfico

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, no sábado (5), a Operação Hefesto II na cidade de Costa Rica, com foco na repressão ao crime de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. A nova ação é um desdobramento da Operação Hefesto, realizada em julho de 2024, que resultou na prisão e condenação de vários envolvidos com o tráfico na região.

Com base nas provas reunidas na primeira fase, as autoridades intensificaram as investigações para identificar o destino dos lucros obtidos de forma ilícita. Segundo a Polícia Civil, os criminosos passaram a investir os valores em bens móveis e imóveis de alto valor, buscando dar aparência de legalidade ao patrimônio.

Durante a operação, a Justiça determinou o sequestro de três veículos: uma BMW X1, uma Toyota Hilux e um Chevrolet Celta. Também foi decretada a indisponibilidade de dois imóveis, sendo um urbano e uma chácara situada na zona rural de Costa Rica. Além disso, valores em contas bancárias foram bloqueados, embora o montante total ainda não tenha sido divulgado.

Entre os materiais apreendidos, destacam-se pulseiras com aparência de ouro, que passarão por perícia. Se for confirmada a autenticidade, o valor das joias pode ultrapassar R$ 96 mil, segundo estimativas iniciais da investigação.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos movimentaram mais de R$ 1 milhão em poucos meses, sem qualquer fonte de renda lícita que justificasse o estilo de vida ostentado. A investigação agora se concentra também em terceiros ligados diretamente ou indiretamente aos investigados, que podem vir a responder criminalmente.

A Operação Hefesto II reforça o compromisso das forças de segurança com o combate ao crime organizado, indo além da repressão ao tráfico de drogas e alcançando as estruturas financeiras que sustentam essas organizações criminosas. As apurações continuam sob sigilo para não comprometer novas diligências.

