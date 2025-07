Jovem é executado com mais de 15 tiros dentro de tabacaria no Aero Rancho

Lucas Ribeiro Pastor, de 24 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (7), dentro de uma tabacaria localizada na região do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A execução ocorreu por volta das 0h30 e foi marcada pela violência: o autor retornou à cena após os primeiros disparos e atirou novamente na cabeça da vítima.

Testemunhas relataram que, antes da execução, uma moto Falcon passou lentamente pela frente do estabelecimento com dois ocupantes. A suspeita é de que o atirador tenha sido deixado no local por um comparsa e resgatado logo após o crime.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o autor que usava umcapacete preto, entrou armado, foi em direção de Lucas e efetuou diversos disparos. O jovem foi atingido em várias partes do corpo, incluindo cabeça, tórax, costas, ombro, axila, costelas e braço. Um amigo que o acompanhava foi atingido de raspão nas costas.

O Samu foi acionado, mas apenas confirmou a morte do rapaz no local. A perícia técnica recolheu 15 cápsulas deflagradas, nove projéteis, o celular da vítima e o sistema de câmeras da tabacaria, que infelizmente não registrou o momento do ataque. A área foi isolada pelas equipes do Batalhão de Choque e do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Investigações preliminares apontam que Lucas teria sido ameaçado anteriormente por um homem conhecido como “Caim”, devido a um possível envolvimento com a ex-esposa dele. Essa linha de investigação reforça a hipótese de que o crime tenha sido uma execução motivada por ciúmes ou vingança.

A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado, por meio de emboscada, na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).