Mulher é encontrada morta em estado de decomposição na fronteira com MS

O corpo de Aurélia Villalba Isnardi, de 39 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição no sábado (5), na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A vítima foi localizada a poucos metros da casa onde morava com o companheiro, que foi detido para averiguações.

O achado foi possível após uma denúncia feita pelo líder da comunidade indígena Mba’e Marangatu, onde Aurélia residia. Segundo a polícia paraguaia, a irmã da vítima, de 38 anos, contou que não tinha notícias de Aurélia desde o dia 30 de junho. Preocupada, ela foi até a residência e notou a presença de urubus sobrevoando a área. Ao se aproximar da vegetação nos arredores da casa, encontrou o corpo da irmã.

A perícia realizada no local apontou lesões no lado esquerdo do rosto da vítima, além de outras marcas que não puderam ser identificadas com precisão devido ao estado avançado de decomposição. A estimativa é que a morte tenha ocorrido há cerca de cinco dias.

O corpo foi encaminhado à capital Assunção, onde passará por autópsia para esclarecer as causas da morte. Enquanto isso, o Ministério Público do Paraguai conduz as investigações. O companheiro de Aurélia, que vivia com ela na mesma casa, foi detido de forma preventiva para prestar esclarecimentos, mas ainda não foi oficialmente acusado.

O caso levanta suspeitas de feminicídio, e as autoridades não descartam nenhuma hipótese. Familiares e moradores da comunidade aguardam respostas e cobram justiça para o que pode ter sido mais um crime brutal na região de fronteira.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais