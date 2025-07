Justiça Itinerante percorre bairros de Campo Grande com atendimentos gratuitos até quinta-feira

Moradores de Campo Grande podem contar nesta semana com os serviços da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que realiza atendimentos gratuitos em diferentes bairros da cidade, sempre das 7h às 11h30, de segunda a quinta-feira.

A iniciativa leva orientação e serviços jurídicos diretamente à população, especialmente em ações como pensão alimentícia, conversão de separação em divórcio, cobrança, rescisão contratual, entre outros casos de menor complexidade.

Os atendimentos seguem por ordem de chegada, com entrega de senhas limitadas, e prioridade garantida para idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

Entretanto, nem todos os casos são contemplados pela Justiça Itinerante. Demandas trabalhistas, criminais, ações contra a União, Estado ou Município, processos relacionados a falências, direitos previdenciários, sucessões e questões de curatela ou tutela não são atendidos.

Roteiro da semana:

Segunda-feira (7/7) Unidade I : São Conrado – Av. Gal. Alberto Carlos de Mendonça, s/n (em frente à Policlínica) Unidade II : Nova Bahia – Av. Nosso Senhor do Bonfim, 18 (esquina com Rua dos Coqueiros, em frente à UPA)

Terça-feira (8/7) Unidade I : Jardim Noroeste – Rua Indianápolis (esquina com Rua Panamá), em frente ao Ceinf Unidade II : Nova Lima – Rua Ida Baís, 19 (em frente ao Centro de Saúde São Francisco)

Quarta-feira (9/7) Unidade I : Piratininga – Rua Dona Carlota, 94 (em frente à Escola Municipal Prof. Adair Oliveira) Unidade II : Dom Antônio Barbosa – Rua Lúcia Santos, s/n (em frente à E.M. Pe. Tomaz Ghirardelli)

Quinta-feira (10/7) Unidade I : Moreninhas – Rua Anacá, s/n (em frente à Unidade Básica de Saúde) Unidade II : Aero Rancho – Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao), em frente à praça



Serviço: Para dúvidas ou orientações adicionais, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (67) 3314-5503 ou 3314-5537, ou comparecer diretamente à sede do Juizado, localizada na Rua Antônio Corrêa, 85, Vila Glória (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, próximo à Av. Fernando Corrêa da Costa).

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram