Polícia Civil decreta prisão preventiva de piloto que transportaria cocaína de MS a SP

O piloto de 34 anos, preso no último sábado (10), na pista do aeroclube de Fátima do Sul, a 239 quilômetros de Campo Grande, teve a prisão preventiva decretada pelo Departamento de Repressão á Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). Na segunda-feira (12), ele se manteve em silêncio ao ser interrogado pela Polícia Civil. Ele é suspeito de transportar 300 quilos de cocaína via área até São Paulo.

De acordo com informações da Dracco, após ser detido, o piloto havia confessado que tinha sido contratado por R$ 80 mil para levar grande quantidade de cocaína de Mato Grosso do Sul até São Paulo via aérea. Na segunda-feira (12), ele compareceu na Polícia Civil acompanhado com dois advogados, onde permaneceu em silêncio.

Segundo informações da Polícia Civil, o piloto voava a serviço de garimpeiros em Roraima. A princípio, a polícia não encontrou antecedentes criminais. O caso segue sendo investigado pela Dracco.

Suspeito de transportar entorpecentes é interceptado e preso no sábado (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h45, quando receberam informações de um avião bimotor de prefixo PT-WKZ, de cor branca, que havia sido interceptado por outro avião Super Tucano da FAB, onde foi orientado pousar no aeroclube de Fátima do Sul.

Questionado pelos militares, o piloto declarou que pegou a aeronave em Campo Grande, onde decolou e estava em sentido a fronteira. Ele ainda disse aos policiais que estacionou no aeroclube para realizar o abastecimento e seguir para a fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai.

Pressionado e apresentando nervosismo, o piloto confessou aos policiais, que ao chegar no destino esperou pelo carregamento de 300 quilos de cocaína, sendo que receberia R$ 80 mil pelo transporte da droga até São Paulo, porém acabou decolando com urgência, sem o entorpecente embarcado, após ser avisado que seria flagrado por forças policiais e ele seria interceptado.

Diante das informações apresentadas pelo piloto, os militares verificou a licença de pilotagem dele, onde foi constatado que os documentos estavam vencidos desde 2018 e desde então, comandava aeronaves de maneira clandestina e fraudulenta, alegando estar no comando de aeronaves de garimpo instalado em Roraima.

Ainda durante a verificação de documentos, os policiais descobriram que a aeronave prefixo PT-WKZ, encontra-se suspensa para operações, visto estar com certificado de aeronavegabilidade suspensa, o que foi confirmado nos sistemas da agência reguladora.

Ao ser submetido a uma busca completa antes de entrar na carceragem da Unidade policial, foi localizado em suas partes íntimas aproximadamente 15 gramas de maconha.

Diante do flagrante, foi comprovado a gravidade do atentado á segurança de voo ao comandar aeronaves irregulares, com licença vencida e ainda, sob influência de entorpecente.

Segundo a Dracco, por tratar de ocorrência envolvendo modal aéreo, uma equpe especializada esteve presente em Fátima do Sul, onde assumiu a ocorrência e efetuou a prisão da aeronave em razão das irregularidades, efetuando também a prisão em flagrante do piloto por associação ao tráfico e por praticar atentado á segurança de voo.

Ainda de diante da ocorrência, foi lavrado um termo circunstanciado de infração penal em razão do porte de drogas para consumo pessoal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Piloto que transportaria 300 kg de cocaína em aeronave fica em silêncio em interrogatório