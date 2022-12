Homem é perseguido e esfaqueado dentro de estabelecimento comercial

Um homem de 36 anos foi esfaqueado na tarde de ontem (14), dentro de uma loja, após ser perseguido pelo suspeito, em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada para o hospital e o suspeito preso no local.

De acordo com informações do site Idest, a vítima teve uma discussão com o suspeito na praça da igreja Matriz, quando fugiu em direção a uma loja de fertilizantes. Ele foi perseguido até o estabelecimento, quando o homem foi esfaqueado. O suspeito fugiu do local.

Em fuga pelas ruas do município, uma viatura da Polícia Militar encontrou o suspeito em frente ao estabelecimento, quando realizou a abordagem. Ele foi preso em flagrante.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Quanto a vítima e o suspeito, que também ficou ferido, foram encaminhados ao Hospital Municipal.

Após horas de atendimento na unidade de saúde, a vítima precisou ser transferida para Santa Casa de Campo Grande, em vaga zero, devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com o Matheus Vital ao site local, o suspeito deve ser ouvido após receber alta do hospital, para identificar a motivação do crime. Ele responderá pela tentativa de homicídio.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.