Criança de férias? Museu oferece oficina de criação de personagens e HQs

Para quem tem crianças ou adolescentes em casa, o Marco (Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) oferece em janeiro de 2023 duas oficinas de férias.

Serão dois temas, uma sobre Histórias em Quadrinhos (HQ) e de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração. Ambas estão com inscrições abertas e devem ser ministradas pelo artista visual Fred Hildebrand.

A oficina de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração é para pessoas a partir de 10 anos, e será realizada de 10 a 12 de janeiro de 2023, das 14 às 16 horas no Marco.

A Criação de Personagens para Quadrinhos tem o objetivo de ensinar o conceito para a criação do visual de personagens para quadrinhos e ilustração, com aprendizagens sobre formas e conceitos básicos de personagens já existentes. Depois pensar a essência e uma pequena história para a criação de um personagem e a partir disso ir construindo seu visual.

São dez vagas (participação mínima de quatro alunos), no valor de R$ 100 reais por participante.

Já a segunda oficina será de Histórias em quadrinhos, de 17 a 20 de janeiro, das 14 às 16h30, também no Marco, para pessoas a partir dos 10 anos. Ela tem o objetivo de ensinar conceitos, processo de criação de uma HQ, e passa por todas as etapas, desde a ideia até o desenho, com ensino sobre a narrativa para quadrinhos e formas de usá-la. No final os participantes irão produzir uma HQ de um até três páginas.

Etapas: Organização para criar uma história em quadrinhos; Conceitos, trama e tema para a história; Narrativa para quadrinhos; Criação dos rascunhos; Criação de uma história de 1 até 3 páginas.

O artista

Fred Hildebrand é formado em Artes Visuais pela UFMS e já trabalha profissionalmente com quadrinhos e ilustração desde 2008. É criador da webcomic SPACESHIT, artista oficial da webcomic Homem-Grilo, desenhista da HQ Os Desviantes, da editora carioca, Universo Guará. Já trabalhou com HQs institucionais, ilustração para jogos, livros e publicidade. Já ministrou oficinas de Mangá no MARCO, entre 2005 e 2008.

Serviço

Serviço: As Oficinas de Férias do MARCO acontecem de acontecem de 10 a 20 de janeiro, sempre a partir das 14 horas. A idade mínima para participar é de dez anos. Serão oferecidas oficinas de Histórias em Quadrinhos e de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração. Os valores variam de R$ 100,00 a R$ 150,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3326-7449.

Leia mais: