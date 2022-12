Polícia Civil apreende aeronave que seria usada para tráfico e prende piloto em flagrante

A Polícias Civil, juntamente com a Polícia Militar, apreendeu na sexta-feira (10) uma aeronave que seria utilizada para o tráfico de drogas. O piloto, que foi preso em flagrante, aguardava o carregamento de cerca de 300 kg de cocaína. A prisão aconteceu em Fátima do Sul, a 249 km de Campo Grande.

Policiais militares de uma equipe de Força Tática de Fátima do Sul receberam informações de que um avião bimotor, de cor branca, havia sido interceptado por um avião Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) e por essa razão havia pousado na pista do Aeroclube Asas do MS. Imediatamente os militares foram até o aeroporto e lá encontraram uma aeronave prefixo PT-WKZ.

Dentro do avião, havia um indivíduo que, após ser abordado, foi identificado como sendo o piloto do avião que declarou ter pego a aeronave em Campo Grande/MS, de onde decolou sentido fronteira com o Paraguai.

Na Pista do Aeroclube Asas do MS em Fátima do Sul, o indivíduo parou para realizar o reabastecimento e novamente decolou sentido fronteira. Chegando à coordenada de destino, ele alega que aguardava o carregamento de cerca de 300 kg de cocaína, sendo que pelo transporte receberia por volta de R$ 80 mil, com a missão de transportar a droga até São Paulo.

Em verificação às licenças do piloto, constatou-se que elas estavam vencidas desde de 2018 e mesmo assim ele comandava aeronaves de maneira clandestina.

Por conta de tratar-se de ocorrência envolvendo modal aéreo, o DRACCO foi acionado e uma equipe especializada do DRACCO esteve em Fátima do Sul, onde assumiu a ocorrência e realizou a apreensão da aeronave em razão das irregularidades, bem como efetuou a prisão em flagrante do piloto por associação ao tráfico e por ter praticado atentado à segurança de voo.

