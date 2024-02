Policia Civil de Sidrolândia encontra restos mortais em antiga usina da cidade

A Polícia Civil de Sidrolândia, encontrou uma ossada humana enterrada na tarde do último sábado (4), na zona rural. Segundo o boletim de ocorrência, os restos mortais estavam em uma estrada vicinal no distrito de Quebra Coco, que dá acesso à antiga Usina Santa Olinda, encerrada em 2013.

O Instituto Médico Legal (IML) de Sidrolândia realizou a remoção da ossada, marcando o início das investigações por parte da polícia. A descoberta levanta questionamentos sobre as circunstâncias e a identidade da pessoa cujos restos foram encontrados.

A antiga usina, foi ocupada em 2015 por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Cerca de 140 famílias demandavam a desapropriação para a criação de um assentamento. Entretanto, a Polícia Militar (PM) realizou uma ação de reintegração de posse, expulsando as pessoas do local um mês depois.

