Homem eletrocutado na subestação de energia recebeu choque de 130 mil kilovolts

A Polícia Civil divulgou, na tarde desta segunda-feira (5), a dificuldade da equipe científica em descobrir a identidade do homem encontrado carbonizado em uma subestação da Energisa em Campo Grande, pois as digitais da vítima não estavam preservadas. Foi constatado que ele estava morto por carbonização no pé dos alimentadores de 13.800 volts.

Além disso, as autoridades esclareceram que vítima/autor teria feito um buraco na cerca externa da subestação, pelo lado da rua Ari Coelho, e na concertina de segurança para acessar o local.