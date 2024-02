Homem é preso após seguir e agredir vítima com garrafa de cerveja

Na última quarta-feira (2), a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, em ação conjunta com a Polícia Militar, efetuou a prisão de C.L.P. (25) por agredir gravemente um indivíduo após uma discussão. A operação resultou na captura do agressor, que havia tomado rumo desconhecido após o ato violento.

O caso veio a tona no início da manhã, quando a Polícia Civil foi informada de que a vítima havia sido hospitalizada com inúmeras lesões, especialmente no rosto, indicando o uso de instrumentos cortantes durante a agressão. O estado da vítima exigiu procedimentos médicos e suturas para conter os ferimentos.

Diante da gravidade da situação, a equipe policial se dirigiu à unidade hospitalar, onde confirmou os detalhes do incidente e obteve informações preliminares sobre a autoria e a motivação do crime. Segundo relatos, a vítima, que participava de uma confraternização, foi seguida por algumas pessoas ao deixar o local, resultando em uma discussão acalorada.

A investigação, que incluiu depoimentos e outras medidas, permitiu a identificação do agressor responsável pelas lesões. C.L.P. teria utilizado uma garrafa de cerveja como arma, causando sérios danos à vítima, que precisou de extensos procedimentos cirúrgicos, incluindo 18 pontos no rosto, 12 no braço, 5 nas costas e 4 na parte interna dos lábios.

Dada a gravidade do ocorrido, as autoridades realizaram diligências ininterruptas, resultando na captura do agressor. C.L.P. foi encaminhado à Delegacia de Rio Negro, onde aguarda audiência de custódia para responder pelos seus atos.

A Polícia Civil alerta a população que permanece vigilante em relação a todos os tipos de crimes e intensificará as fiscalizações em locais como bares e casas de show, muitas vezes identificados como pontos iniciais de conflitos na cidade. No mesmo dia, durante abordagens preventivas, a Polícia Militar também efetuou a captura de um indivíduo que estava com mandado de prisão em aberto no Paraná.

