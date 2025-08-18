Polícia Civil de Corumbá esclarece três homicídios passionais ocorridos em quatro dias

A Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), esclareceu três homicídios registrados entre os dias 11 e 14 de agosto no município. Todos os crimes, de cunho passional, não têm ligação com organizações criminosas. De acordo com a Polícia, por sua natureza, são delitos imprevisíveis e de difícil prevenção.

Caso 1 – Vitória Roberta de Miranda Rodrigues (21 anos)

O primeiro homicídio ocorreu no dia 11 de agosto. A vítima foi morta a golpes de faca após uma discussão na residência do suspeito e, posteriormente, o corpo foi abandonado em uma área de matagal. O principal suspeito é Junior Couto Contreras do Espírito Santo, contra quem já foi decretada prisão preventiva. Ele continua foragido.

Caso 2 – João Farias da Silva (53 anos)

Dois dias depois, em 13 de agosto, a vítima foi assassinada na Rua Treze de Junho. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, Aldo da Silva Paim, abordou João Farias e, minutos depois, retornou armado, efetuando disparos fatais. Aldo estava foragido desde o início do ano, após romper a tornozeleira eletrônica. Além do mandado de prisão em aberto, a Justiça recebeu nova representação pela prisão preventiva. Aldo foi preso nesse domingo (17), pela Polícia Civil de Corumbá.

Caso 3 – Jackson Rangel Garcia (26 anos)

O terceiro homicídio foi registrado na noite de 14 de agosto, no bairro Maria Leite, após um desentendimento familiar. O autor, Renan Jony Garcia, foi preso em flagrante pela Polícia Militar poucas horas depois e encaminhado à Polícia Civil, onde foi autuado.

A Polícia Civil informou que todas as testemunhas foram ouvidas, com preservação de suas identidades por questões de segurança. As equipes seguem empenhadas na localização dos dois foragidos, reafirmando o compromisso de dar uma resposta rápida e efetiva à sociedade corumbaense.

