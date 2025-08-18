Secretário de Cultura Valdir Gomes é internado com suspeita de infarto na Capital

O secretário de Cultura de Campo Grande, Valdir João Gomes de Oliveira, foi internado nesta segunda-feira (18), após apresentar um quadro de pressão alta. Segundo informações da assessoria, a suspeita é de infarto.

“Sou da assessoria do Secretário Valdir Gomes, ele se encontra internado e com suspeita de infarto. Pedimos orações e logo mais passaremos informações por meio da assessoria e da família. Desde já agradecemos”, diz postagem oficial nas redes sociais de Valdir.

O Secretaria Municipal de Cultura está sendo monitorado no Hospital Proncor.

Por meio de uma nota, a pasta informou que o secretário encontra-se bem e em observação médica.

Valdir Gomes está à frente da Secult desde o início da gestão da prefeita Adriane Lopes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valdir Gomes (@valdirgomes.oficial)

