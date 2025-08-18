Homem é preso transportando 15 kg de cocaína para pagar dívida de agiota, em Ponta Porã

Na noite desse domingo (17), um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso durante fiscalização na BR-463. O autor foi flagrado transportando aproximadamente 15 quilos de cocaína, em um ônibus que fazia a ligação entre Ponta Porã e São Paulo.

Segundo informações, os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam realizando fiscalização de rotina e abordaram o veículo. Os entorpecentes foram encontrados escondidos na bagagem do passageiro.

Quando questionado sobre a posse das drogas, o autor informou trabalhar como vendedor de veículos, mas que decidiu comercializar drogas com o intuito de quitar uma dívida de R$ 72 mil com um agiota. Segundo ele, o objetivo era deixar a droga na cidade de Curitiba.

O homem recebeu voz de prisão e flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram