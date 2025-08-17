Caminhoneiro morre preso às ferragens após tombar caminhão na MS-162, em Sidrolândia

Um caminhoneiro identificado como Edivanio Rosa de Oliveira, de 40 anos, morreu após um acidente de trânsito nesse sábado (16), na MS-162, no trecho entre Sidrolândia e Maracaju. Ele tombou o caminhão e ficou preso às ferragens.

De acordo com o site local Noticidade, o caminhoneiro era residente de Dourados.

Segundo ainda informações do boletim de ocorrência, a vítima havia carregado o caminhão com ração ainda em Maracaju, por volta das 20h de sexta-feira (15), e seguiria para Campo Grande.

Conforme investigação preliminar, Edivanio teria dormido no volante durante o trajeto e perdido o controle, saindo da pista e tombando o veículo, já que não há marcas de frenagens na rodovia.

Devido ao tombamento do caminhão, o corpo do motorista ficou preso às ferragens da cabine e foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento e auxiliar no trabalho da perícia.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local. O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

