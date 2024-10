Polícia Civil cumpre mandado de prisão de condenado por homicídio qualificado em Jardim

Na terça-feira (22), a polícia Civil, por meio da delegacia de Jardim, município distante 237 quilômetros de Campo Grande, cumpriu um mandado contra um homem de 55 anos, identificado como V.M.A., condenado por homicídio qualificado por motivo fútil. O crime aconteceu em 2016, na zona rural de Porto Murtinho, e resultou na morte de Wandir Escudero Leite, que tinha 48 anos, na época do crime.

A condenação de V.M.A., estabelecida em 14 anos e 3 meses de reclusão, transitou em julgado, e o mandado de prisão foi expedido pelo juiz competente. O indivíduo, que residia na cidade de Jardim, foi localizado e preso em sua residência pela equipe.

V.M.A. foi conduzido à unidade policial e será encaminhado ao sistema penitenciário, onde cumprirá a pena imposta pela Justiça. O delegado responsável, Lucas de Taglialegna, destacou a importância da atuação conjunta entre a SIG (Seção de Investigações Gerais) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI), na execução bem-sucedida do mandado, ressaltando que a responsabilização criminal é uma prioridade, independentemente do tempo transcorrido desde o cometimento do crime.

Com informações da Polícia Civil

