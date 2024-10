Homem é executado após ganhar 80 milhões em corrida de cavalos na fronteira com Paraguai

Um homem, identificado como Erwin Ronaldo Carneiro, de 32 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (22), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Horas antes de ser morto, ele havia recebido 80 milhões de guaranis – equivalentes a R$ 57 mil – provenientes de uma aposta em cavalos.

Segundo informações do jornal Última Hora, a vítima havia retirado o prêmio no bairro Yvype. Segundo relatos da Polícia Nacional do Paraguai, os suspeitos chegaram em um veículo Toyota Runx e dispararam várias vezes contra o homem.

Durante o ataque, uma mulher e uma criança que estavam no local também foram atingidas e encaminhadas a um hospital particular.

Pouco depois do crime, a polícia paraguaia encontrou um carro incendiado a cerca de 5 km da cena do assassinato. As suspeitas são de que o veículo possa ter sido usado na fuga dos criminosos.

A perícia identificou cápsulas de munição de pistola e fuzil no local, mas até agora, os autores do crime seguem foragidos. O caso está sendo investigado pelas autoridades paraguaias.