Vigilante é preso após mostrar arma em restaurante de Nova Andradina

Na noite de ontem (21), um vigilante, de 36 anos, foi preso em flagrante após exibir uma arma de fogo e incomodar as pessoas que estavam em um restaurante, na BR-267, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem no local, encontraram o homem embriagado e exibindo uma espingarda de calibre 12.

Ao ser abordado, ele relatou aos policiais que estava pernoitando no distrito e iria realizar uma escolta em Nova Andradina.

Mesmo sendo abordado, o homem resistiu e disse que não deixaria o local, além de mandar os policiais prenderem bandido.

O veículo do suspeito foi registrado e dentro foram encontradas 14 munições e um revólver de calibre 38, com 10 munições.

Outro homem que estava na companhia do vigilante foi detido e encaminhado para a delegacia, mas foi liberado depois de prestar depoimento.

O vigilante foi autuado em flagrante.

