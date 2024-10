Em 24h, dois artefatos explosivos são encontrados em propriedades de Sidrolândia

Em 24 horas, dois artefatos explosivos foram encontrados em propriedades de Sidrolândia, a cerca de 71 quilômetros de Campo Grande. Nos dois casos, os objetos foram desativados e apreendidos pelo Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

O primeiro foi na segunda-feira (21), quando o administrador de uma fazenda na área rural de Sidrolândia encontrou uma bomba na propriedade.

Já o segundo ocorreu ontem (22). Um morador acionou as autoridades após achar o explosivo no quintal de casa, no assentamento Eldorado 2. A Polícia Militar foi ao imóvel, isolou a área e acionou o Bope, que realizou os procedimentos de necessários.

Em ambos os casos, ninguém ficou ferido. Os artefatos foram apreendidos para posterior investigação.

