Polícia Civil apreende dois adolescentes por furto de celular em Miranda

A Polícia Civil de Miranda apreendeu na tarde de segunda-feira (26), , dois menores de idade, de 14 e 15 anos, pelo ato infracional análogo ao crime de furto. Eles subtraíram um aparelho celular nas dependências de um hotel da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e sua esposa estavam hospedados no hotel, quando um homem foi até seu quarto guardar sua bagagem. Neste momento, dois rapazes teriam passado correndo e levado o aparelho celular da vítima.

O hotel, que possui sistema de monitoramento por câmeras, flagrou a ação, o que ajudou na identificação dos infratores. Ambos confessaram a autoria do furto do aparelho.

Os menores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram ouvidos, acompanhados com os respectivos responsáveis. O aparelho celular foi devidamente restituído à vítima.

