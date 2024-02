Esposa mata marido e vítima é encontrada em posição de crucifixo

No último sábado (24) um homem chamado Antônio Ediezio Senarega Lopes, de 49 anos, foi encontrado morto em posição a semelhante a uma crucificação, despertou perplexidade nas autoridades locais. O homem foi encontrado em uma fazenda na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, no interior do Estado.

Segundo relatos iniciais, a Polícia Militar foi acionada durante a noite pelo gerente da fazenda após uma briga envolvendo um casal que trabalhava no local. O homem teria sido vítima de um golpe de faca durante o conflito.

Ao chegar à cena do crime, as autoridades se depararam com uma cena chocante. Antônio estava caído em uma das varandas da casa, em meio a uma poça de sangue, com os braços abertos e um pé sobre o outro, em uma posição que remetia à crucificação.

A Polícia Civil iniciou as investigações, recolhendo informações sobre a autora do crime, que não foi localizada inicialmente, pois teria fugido com um trator da fazenda. A chuva intensa dificultou as buscas, mas as equipes persistiram até encontrar o veículo abandonado em uma área de mata.

Após três horas de buscas, a autora e o filho do casal foram encontrados. Ela confessou ter esfaqueado o marido durante a briga, alegando legítima defesa após ser agredida. O filho, que estava dormindo durante o incidente, não presenciou o homicídio.

Quanto à posição peculiar em que o corpo foi encontrado, as versões apresentadas pela autora e pelo filho diferiram. Enquanto ela afirmava que o jovem virou o pai em meio ao desespero, colocando-o naquela posição, o rapaz relatou que encontrou Antônio já em forma de crucifixo e depois ajudou a mãe a fugir.

Mãe e filho foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como homicídio simples. A faca utilizada no crime foi recolhida pela Perícia Técnica, enquanto as autoridades buscam esclarecer os detalhes que envolvem essa trágica ocorrência na fazenda.

