Mostra Palhaç@s do Pantanal abre inscrições para artistas do Estado, Brasil e América do Sul

A tradição circense e a arte da palhaçaria fazem parte do nosso imaginário. Entre malabares, mímicas e diversão, os artistas nos lembram da importância do riso e da potência do coletivo. Por isso, com o intuito de promover o fomento e a difusão da cultura sul-mato-grossense, as inscrições para a oitava Mostra de Palhaç@s do Pantanal foram abertas. Até 15 de março, artistas do Estado, Brasil e América do Sul podem preencher a ficha de inscrição via site oficial do evento. A submissão de propostas é gratuita.

Realizada pelo Circo do Mato e Flor e Espinho Teatro – grupos de artes cênicas da Capital, a iniciativa visa, para além do fomento e manutenção da arte da palhaçaria, formar novos artistas e aperfeiçoá-los na área, além de promover um intercâmbio cultural, oportunizando a troca de conhecimento e experiências entre artistas de toda a América do Sul. As propostas que serão submetidas deverão atender a alguns critérios básicos compatíveis com o conceito da mostra: oportunizar a troca de conhecimento e experiências entre artistas/grupos do Brasil e outros países com o público; e ainda, o reconhecimento da arte da Palhaçaria assegurando à população a democratização do acesso à arte circense, a fim de garantir a ampliação do público espectador e possibilitar o surgimento de novas plateias.

Os candidatos têm até o dia 15 de março para preencherem a inscrição. Os projetos inscritos serão analisados pela Comissão Organizadora da Mostra, que avaliará a qualidade artística e sua viabilidade técnica, com base no perfil e conceito da Mostra. Os grupos inscritos serão informados sobre o resultado da seleção via contato telefônico e ainda será publicado no blog da Mostra: pantalhacos.blogspot. com.br/. Os espetáculos selecionados terão 5 dias após o comunicado para envio de outros materiais, documentos e/ou informações que poderão ser solicitados pela equipe de organização. A Mostra possui o apoio do FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da FCMS (Fundação de Cultura). 8ª Palhaç@s está prevista para acontecer entre os dias 29 de maio até 2 de junho.

Conheça mais

Idealizado em 2016, Pantalhaços é o único evento especialmente focado na palhaçaria e, indubitavelmente, contempla a arte circense. No Centro-Oeste, são realizadas duas edições, em Campo Grande e Goiânia. Para a idealizadora e produtora cultural, Laila Pulchério, o evento é de suma importância não apenas por seus propósitos, mas também pelo formato no qual acontece.”Criamos laços entre artistas, participantes, equipe e público, com um objetivo comum. Partilhamos nossas experiências, sucessos, dificuldades e anseios. A Mostra promove mesas de debate, reservando algumas horas para isso”, afirmou a produtora.

Em sua programação, a Mostra promove oficinas, debates e espetáculos, normalmente realizados durante períodos de férias escolares ou feriados prolongados, para que toda a família possa compartilhar do momento de lazer e arte. As apresentações normalmente se concentram em espaços centrais, mas também buscam contemplar locais mais periféricos, como a Comunidade Tia Eva, Cidade de Deus, CEINF (Centro de Educação Infantil) e escolas na periferia. Toda a programação é aberta ao público e gratuita. Além dos benefícios voltados aos artistas, a Mostra reúne memórias amorosas, alegres e solidárias, como a de Biribinha, um palhaço de 60 anos que ocupa o corpo de um senhor de 68, que, sensibilizado diante de uma criança carente, presenteou o garoto com, além de risos, recursos para um dia das crianças mais feliz.

“Próximo ao Dia das Crianças, Biribinha entrou em contato conosco e disse que enviaria um recurso para comprarmos um presente para o garoto. Conseguimos um brinquedo, um tênis, uma mochila e ainda sobrou um trocado; com ele, compramos uma cesta básica no Mercadão Municipal. Além disso, a mãe disse que sempre tentava vaga para a criança na ETI [Escola em Tempo Integral] pela proximidade e pela qualidade da escola. Conseguimos intermediar essa conversa e a criança passou a estudar lá. Foi uma história muito linda e comovente; são coisas como essa que nos enchem o coração de alegria”, concluiu a produtora.

Para todos os públicos

A arte da palhaçaria faz parte do imaginário infantil, mas para além de uma diversão predestinada as crianças, essa arte milenar explora a criatividade e as possibilidades de ser, conforme explica um dos coordenadores da Pantalhaços desde a primeira edição, Anderson Lima, sobre a diversidade da técnica. “Buscar quebrar estereótipos e explorar a vasta possibilidade estética e técnica do ofício. Para muitas pessoas, quando se fala em palhaço, lembra- -se do Bozo ou remete-se ao universo infantil como sendo a única forma de atuação. A Pantalhaços é uma possibilidade de ampliar o repertório cultural das pessoas da mesma forma que ajuda na formação dos artistas do Estado”, explicou.

Em caso de dúvidas ou maiores informações, contatar a organização via o número 055 67 99912-1420 (whatsApp) ou pelo email: [email protected]

Por Ana Cavalcante.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram