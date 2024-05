Polícia Civil apreende 81kg de maconha em Campo Grande

No domingo (12), a Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), recebeu denúncia de um possível depósito de entorpecente onde uma pessoa, foragida da justiça, estaria se escondendo, na cidade de Campo Grande.

A equipe policial foi até o local e um indivíduo, ao avistar a viatura, empreendeu fuga abandonando na varanda uma balança de precisão e um tijolo de maconha. No interior do imóvel foram localizados 81kg de maconha.

O entorpecente foi apreendido e encaminhado para Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), onde foi registrado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Central de Flagrantes (DEPAC CEPOL).

