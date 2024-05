Mirassol bate Paysandu e sobre quatro posições na tabela da Série B

Em duelo que contou com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Mirassol derrotou o Paysandu por 2 a 1, neste domingo (12), no estádio Municipal de Mirassol e terminou a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro como um dos grandes vitoriosos. O triunfo, alcançado com gols de Fernandinho e Dellatorre (Esli Garcia descontou), fez o time paulista subir quatro posições na classificação, encerrando a jornada na sétima posição, com sete pontos. Já o Papão, com apenas dois pontos, está em 19º, penúltima posição na tabela.

O Mirassol iniciou a partida disposto a resolver logo o jogo. Criando perigo constante, o time chegava ao gol adversário com facilidade. Logo aos seis minutos, Negueba chegou a marcar em jogada trabalhada dentro da área, mas o lance foi anulado por impedimento de Dellatorre no início da jogada. No entanto, o time não desanimou.

Aos 10 minutos, Fernandinho recebeu na esquerda, puxou para o meio e chutou. O desvio na defesa enganou o goleiro Matheus Nogueira e entrou no canto esquerdo. 1 a 0. Logo depois, aos 15, após contra-ataque pela esquerda, Warley encontrou Dellatorre e ele teve calma para esperar os movimentos da defesa e tocar no canto para ampliar. Fernandinho ainda teve a chance de ampliar, mas parou no travessão.

No segundo tempo, pressionado pelos maus resultados, o Paysandu saiu para o jogo e conseguiu seu gol. Aos 13 minutos, Esli Garcia, que havia entrado pouco antes, recebeu pela direita, passou pela defesa e tocou na saída do goleiro Alex Muralha para marcar um belo gol e diminuir a desvantagem.

O time paraense ensaiou uma pressão para buscar o empate, mas não conseguiu outro gol e somou a segunda derrota em quatro jogos na competição até o momento.

As duas equipes entram novamente em campo na quarta-feira (15): o Mirassol visita o América, em Belo Horizonte, enquanto o Paysandu será o mandante diante do Goiás.

Com informações da Agência Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: