Polícia desarticula depósito e prende duas pessoas foragidas em Amambai

Na noite de sábado (11), a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Amambai, distante 354 quilômetros de Campo Grande, desarticulou um entreposto em uma residência, localizada na Vila São Luiz e prendeu duas pessoas foragidas da justiça.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, a ação faz parte da Operação “Corta Fitas”, desenvolvida no âmbito da “Operação Consud” a equipe policial deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão realizando a prisão em flagrante de um homem de 34, ex-policial militar do Estado do Paraná, pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes.

Ainda conforme informações da polícia, o homem de 34 anos era parceiro de crime de outro de 39 anos, sendo este o alvo principal do mandado de busca e apreensão. No local, foram apreendidos 100 kg de maconha, aparelhos celulares, além de equipamentos táticos policiais como colete balístico, camisetas da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, distintivos, toucas balaclava, coldres e rádios HT, levando a crer que os traficantes se passavam por policiais provavelmente para cometer crimes, coagir pessoas ou se esquivar da fiscalização das forças policiais.

Os conduzidos foram submetidos a exame de corpo de delito e serão encaminhados à audiência de custódia onde permanecerão à disposição da justiça.

