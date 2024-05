Polícia Civil com a Polícia Penal apreendem fuzil utilizado por facção criminosa paulista

Nesta sexta-feira (10), a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), em ação conjunta com a Polícia Penal, na atividade de repressão ao crime organizado na região de fronteira, obteve informação de que um fuzil, calibre .556, estaria sendo negociado no município de Dourados.

Após verificação da procedência da informação, alinhado ao serviço de inteligência, equipe do GARRAS deslocou até a rua Manoel Domingos da Silva, no município de Dourados, onde foi localizado no interior da casa um fuzil, calibre restrito (.556), o local estava vazio e sem moradores, com apenas um móvel onde foi encontrada a arma de fogo.

O armamento foi apreendido e recolhido para o Garras em Campo Grande.

