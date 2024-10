Polícia Civil apreende 700 kg de maconha em Sidrolândia

Na madrugada de terça-feira (22), policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), durante patrulhamento nas proximidades da MS-162, no entroncamento com a BR-060, em Sidrolândia, avistaram um veículo fazendo a rotatória em alta velocidade e logo em seguida retornando com os faróis apagados e entrando em uma estrada de terra, sendo perceptível que trafegava com excesso de peso.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a aproximação e deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo ocupante do veículo, que aumentou ainda mais velocidade para escapar da abordagem policial, fugindo no sentido da cidade de Sidrolândia.

Após alguns quilômetros de perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e caiu em um declínio às margens da rodovia. Ele conseguiu fugir do local, em direção a uma mata e, até o momento, não foi localizado.

Em inspeção foram encontrados no veículo muitos fardos de droga do tipo maconha, skunk e haxixe cobertos por um tecido preto. A droga foi pesada e totalizou 700 quilos de maconha, 0,5 quilo de haxixe e 21 quilos de skunk, material avaliado em cerca de R$ 1.617.000,00, nos grandes centros.

Diante dos fatos, o veículo e o entorpecente foram levados para a sede da DEFRON, em Dourados. Toda ação foi realizada no âmbito da Operação Protetor, desenvolvida pelo Governo Federal, através do CGFRON/DIOPI/SENASP-MJSP

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não é preciso se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Com informações da Polícia Civil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais