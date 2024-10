‘Carreta do Amor’ fecha o mês de outubro com exames gratuitos de mamografia e preventivo

Em comemoração ao Outubro Rosa, campanha anual de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero no dia 31 de outubro, a Carreta do Hospital de Amor estará disponível no Senac Hub Academy para realizar exames gratuitos de mamografia e preventivo. A carreta ficará estacionada na frente da escola, na Rua do Parque, 75, em frente ao Horto Florestal, em Campo Grande.

As mulheres que desejam realizar a mamografia devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter entre 40 e 69 anos e não ter realizado o exame no período de um ano. Já para os exames preventivos, os pré-requisitos incluem ter entre 25 e 65 anos, não ter relações sexuais pelo menos dois dias antes do exame e não estar menstruada no dia do exame.

Para o atendimento, as pacientes devem levar CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência. Também é possível agendar o atendimento pelos telefones (67) 99252-6146 (Tiana) ou pelo (67) 98143-0861 (Joseane), em horário comercial.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo, e a principal arma para combatê-lo é o diagnóstico precoce. Em 2023 foram estimados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, representando cerca de 29,7% dos diagnósticos de câncer entre as mulheres com uma estimativa de 910 novos casos anuais em Mato Grosso do Sul. O diagnóstico precoce continua sendo a chave para aumentar as chances de cura, que podem chegar a 95% nos estágios iniciais da doença.

Além de realizar o autoexame, é necessário garantir que o acesso aos exames de mamografia e acompanhamento médico esteja disponível para todas as mulheres, especialmente aquelas que vivem em áreas mais afastadas ou com recursos limitados.

Por Thays Schneider