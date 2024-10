Homem que roubou residência é preso em flagrante em Iguatemi

Na noite do último sábado(19), um homem foi preso em flagrante por roubar uma residência no bairro Santa Djalmira na cidade de Iguatemi.

A vítima informou que enquanto estava no banho, uma pessoa de sexo masculino invadiu a residência arrombando a porta dos fundos utilizando uma máscara, simulou estar armado e exigiu o dinheiro que estava na residência, subtraindo o valor de R$ 200, e fugiu em seguida.

A polícia foi acionada e iniciou diligências localizando o autor em uma residência nas proximidades da casa da vítima. Ele confessou preliminarmente o crime justificando a conduta para pagamento de dívidas.

O homem possui extensa ficha criminal de delitos patrimoniais na cidade de Eldorado. Ele foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi onde ficará sujeito as ordens da justiça.

A polícia deixa um número para que a população faça denúncias pelo telefone/whatsapp: (67) 3471-1372

