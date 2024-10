Apenas no final de semana, Operação da Receita Federal apreende quase R$ 2 milhões em drogas e mercadoria contrabandeada

A Receita Federal apreendeu durante operação, neste final de semana, em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, quase R$ 2 milhões em drogas e mercadorias contrabandeadas. As apreensões aconteceram durante cumprimento da Operação Fronteira RFB.

O primeiro caso aconteceu em Campo Grande, quando equipe de análise de risco da Alfândega, em Corumbá, identificou mercadoria suspeita em transportadora. Em 15 pacotes com destino a Jundiaí (SP), contendo 2 kg cada de rejunte, foram encontrados, através de cães farejadores, cocaína. Ao todo, a carga está avaliada em R$ 1 milhão.

Já em Corumbá, foram apreendidos 6,5 kg de pasta base de cocaína em um hotel localizado no centro da cidade. Após acompanhamento de um veículo, foi verificado a suspeita de transporte irregular de mercadorias. Na abordagem, foram encontradas duas mochilas com os entorpecentes. A apreensão totaliza cerca de R$ 275 mil.

Já em Mundo Novo, durante fiscalização de rotina na BR 272, um automóvel foi abordado e, após entrevistas com o motorista e os passageiros, a fiscalização foi intensificada. Foram encontradas mercadorias ocultas embaixo do assoalho, sem comprovação de regular importação ou de aquisição no mercado nacional. Ao total, foram apreendidos quase meio milhão de reais em eletrônicos e anabolizantes, além do veículo. Nas adjacências de Dourados/MS, vestuários e medicamentos foram apreendidos no total de R$ 10 mil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram