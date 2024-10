Madeireira é multada por armazenar madeira de espécies nativas sem documentação

No final da tarde de ontem (17/10), a Operação Protetor Biomas na região de Aral Moreira autuou uma madeireira por armazenar madeira de espécies nativas sem a devida documentação que comprovasse a origem do produto florestal. A multa foiu aplicada pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

A fiscalização ocorreu em uma fazenda localizada a cerca de 25 km da cidade, onde foram encontradas 83 toras, totalizando aproximadamente 62m³ de madeira, armazenadas em um galpão nos fundos da madeireira. Entre as espécies identificadas estavam piúva, cedro, faveiro, canafístula, jatobá e angico.

Diante dos fatos constatados, a empresa responsável pela propriedade foi autuada por armazenar madeira de origem nativa sem autorização do órgão ambiental competente, sendo aplicada uma multa no valor de R$ 18.600,00. Toda a madeira foi apreendida, ficando a empresa autuada como fiel depositária do material apreendido.

