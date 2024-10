Adolescente morre após ser atropelada por carreta ao sair de escola em Jardim

Adolescente de 16 anos morreu, no final da manhã desta segunda-feira (21), em Jardim, distante 236 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelada por uma carreta enquanto atravessava uma rua.

Conforme informações, a menina havia acabado de sair da escola quando acidente aconteceu. Ao ser atropelada, a menina teve o corpo esmagado pelas rodas do veículo de grande porte. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde fazer pela estudante, que morreu antes da chegada dos militares. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para iniciar as investigações.

O motorista da carreta permaneceu no local, bem como familiares da jovem, conforme divulgado pelo Jardim MS News.

