Polícia apura se fisioterapeuta foi vítima de feminicídio

Lesão na cabeça da vítima não condiz com relato apresentado; armas e munições também foram apreendidas

O Delegado Leandro Santiago, da (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), informou na tarde desta terça-feira (19), a fisioterapeuta, Fabiola Marcotti, de 51 anos, foi vítima de feminicídio.

Em vídeo divulgado pela imprensa, o delegado informou que instaurou uma investigação para apurar se o ferimento apresentado pela fisioterapeuta corrobora pela versão apresentada pelo marido ou se houve crime “no âmbito de perspectiva de gênero”.

“Durante às diligências constatou-se também, através de perícia preliminar de que a lesão que a vítima tinha na região da cabeça não condizia com a versão apresentada pelo suspeito”, informou o delegado.

Ainda, segundo o investigador, a polícia foi acionada e ao chegar na residência, em conversa com funcionários da casa, com o médico e testemunhas, levantaram que o marido orientou que um armário com armas de fogo e munições fossem levados até um casebre dentro da propriedade.

Cumpriram a ordem o caseiro e um ex-funcionário do médico. Os três, foram conduzidos para a delegacia por fraude processual e presos em flagrante.

O companheiro da vítima também foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso restrito e de arma de fogo de uso permitido.

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