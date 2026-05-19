PRF e PM encontram Toyota Hillux abandonada com 1,5 tonelada de maconha em Eldorado

Equipes também descobriram que o veículo utilizava placas falsas com registro de roubo/furto desde abril de 2026, em Naviraí

Na última segunda-feira (18), uma ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) apreenderam 1.520 quilos de maconha, em Eldorado, interior de Mato Grosso do Sul.

Na ação conjunta, as equipes localizaram uma Toyota/Hilux abandonada em região de mata próxima à rodovia. Na caminhonete os policiais encontraram grande quantidade de maconha.

As equipes também descobriram que o veículo utilizava placas falsas, com registro de roubo/furto desde abril de 2026, em Naviraí.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Eldorado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.