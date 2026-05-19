Ação conjunta apreende 219 Kg de maconha em Fiat Mobi no interior de MS

Os policiais avistaram além dos tabletes de maconha, 150 gramas de haxixe; motorista foi preso e disse ter pego a droga em Coronel Sapucaia mas não declarou o destino da viagem

Nesta terça-feira (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou que no último sábado (16) foram apreendidos 219 quilos de maconha durante uma ação conjunta coma PM (Polícia Militar) em Ivinhema.

Os policiais atuavam em uma ação conjunta nas buscas a um Fiat/Mobi suspeito de ser utilizado no transporte de ilícitos. O veículo foi abordado e o motorista identificado.

No automóvel os policiais logo avistaram os tabletes de maconha e 150 gramas de haxixe. O preso disse ter pego a droga em Coronel Sapucaia mas não declarou o destino da viagem.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ivinhema.

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