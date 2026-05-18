Médico é levado para a Deam em flagrante por posse de arma de fogo em Campo Grande

Companheira do investigado foi encontrada morto em residência na área rural do município

Foi levado preso, o médico cardiologista, de 78 anos, companheiro da vítima que foi encontrada morta em uma chácara, na zona rural de Campo Grande no final da manhã desta segunda-feira (18)

Ele foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher) por posse de arma de fogo. A mulher foi encontrada com uma perfuração possivelmente de tiro.

As investigações pela Polícia Civil continuam em adamento e até o momento, não foi divulgado se o caso se trata de suícidio ou um possível feminicídio.

O caso

Nesta segunda-feira (18), uma mulher foi encontrada morta na zona rural de Campo Grande. As circustâncias do caso ainda estão sendo apuradas.

A vítima é esposa de um cardiologista da Capital. A PM(Polícia Militar) teria sido acionada para atender o ocorrido e no local estão equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher).

A matéria entrou em contato com a Polícia Civil para saber detalhes sobre a investigação do caso e aguarda retorno.

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