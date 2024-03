Polícia apreende motocicleta adulterada por meio de anúncio nas redes sociais

Na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Civil, por meio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos de Veículo), autuou um homem que havia anunciado nas redes sociais uma motocicleta Yamaha/Fazer, preta, possivelmente produto de crime. A ação aconteceu no Bairro Universitário, em Campo Grande.

Diante da situação suspeita, uma equipe de investigação localizou o endereço do vendedor e, em diligências no local, constatou que a motocicleta estava com chassi e bloco do motor adulterados.

Ao ser questionado, o indivíduo que estava vendendo a motocicleta afirmou tê-la adquirido há mais de um ano e já tinha, inclusive, pagado o licenciamento do veículo.

Além disso, relatou que pagou R$ 5 mil pela moto, indicando de quem a adquiriu. Diante dos fatos, foi autuado pelo crime de receptação culposa.

O homem salientou ainda que não adotou o procedimento legal de transferência de veículo e nem mesmo realizou vistoria cautelar particular.

Diligências continuam para identificar o autor das adulterações do chassi e do motor e, após exame pericial veicular, para descobrir a quem pertence a motocicleta.