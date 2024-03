Rodolfo Nogueira assume a coordenação estadual da Frente Contra o Aborto

A presidente da Frente Parlamentar Contra o Aborto e a Favor da Vida, deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ) convidou o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) para ser o coordenador da Frente no MS.

O convite foi motivado pela dedicação e o compromisso que o parlamentar tem em defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. “O maior roubo de todos os tempos é o aborto, pois ao malogrado nascituro, como diz Mário Quintana, lhe é roubado o céu, as estrelas, lhe é roubado tudo”, afirmou Nogueira.

As coordenações estaduais foram pensadas justamente para fazer frente às crescentes ameaças à vida do nascituro, proporcionando uma maior proximidade com as realidades locais por meio de ações que possam incentivar projetos legislativos, programas governamentais, bem como associações privadas e outras maneiras de acolhimento ao nascituro.

Solenidade de lançamento da Frente ocorrerá no dia 18 de abril, na Câmara dos Deputados, para que toda a coordenação seja apresentada formalmente.

ATUAÇÃO

O deputado federal Rodolfo Nogueira, desde quando assumiu seu mandato na Câmara dos Deputados, teve como uma de suas principais bandeiras a família. Além da Frente contra o Aborto, Nogueira também participa da Frente Parlamentar Mista do Combate às Drogas, Frente Parlamentar em Defesa da Educação Sem Doutrinação Ideológica – FPDE, Frente Parlamentar Mista em Defesa da Criança, do Adolescentes e dos Conselhos Tutelares, Frente Parlamentar em Defesa da Segurança nas Escolas e da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. “Nosso maior patrimônio é a nossa família. Não vamos deixar que prejudiquem as famílias brasileiras, não vamos desistir do Brasil”, finalizou o parlamentar.

Com informações da assessoria