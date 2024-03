Prefeitura de Anaurilândia investirá em chalés estilo ‘suíço’ no Balneário Municipal

A Prefeitura de Anaurilândia divulgou nas últimas semanas a proposta de adicionar chalés ao Balneário Municipal. Serão 20 unidades construídas em alvenaria, seguindo o encanto do design suíço, conforme a assessoria municipal informa.

Atualmente, o balneário oferece áreas de camping e quiosques para o público desfrutar. Com entrada gratuita, os quiosques têm diárias de R$ 120, enquanto o custo do camping varia conforme o tipo de veículo e o uso de eletrodomésticos.

A empresa vencedora para executar as construções é a Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, e o valor total das obras para os 20 chalés é de aproximadamente R$ 1.138 milhões. Cada chalé contará com um dormitório, um banheiro e uma varanda sem cobertura.

Quanto à implementação, toda a mão de obra, equipamentos e materiais serão providenciados e transportados pela empresa contratada.