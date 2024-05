Polícia apreende veículo BWM furtado e prende homem por receptação em Corumbá

Uma operação realizada ontem, na quarta-feira(29), localizou um veículo BMW, que foi furtado no estado de São Paulo. O automóvel foi encontrado em um lava-jato, no bairro Cristo redentor.

Um homem de 25 anos se apresentou como o proprietário do automóvel e alegou ter comprado o carro há 1 ano e 4 meses de uma mulher residente no bairro Universitário, em Corumbá, por R$ 30 mil, em espécie. Ele afirmou desconhecer que o veículo era roubado ou furtado, mas sabia que se tratava de um “BOB” — termo usado para descrever carros com documentação vencida, multas acumuladas ou envolvidos em fraudes de financiamento.

Contudo, a investigação revelou que o furto do veículo foi registrado no mês de março deste ano, indicando que M.J.S.F. estava mentindo sobre a data da compra. Durante a revista pessoal, foram encontradas com ele, três porções de skunk, totalizando aproximadamente 3 gramas, além de R$ 750,00, em dinheiro.

O indivíduo foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde responderá pelos crimes de receptação e porte de drogas para consumo pessoal. A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer a origem do veículo e identificar possíveis conexões com outras atividades ilícitas.

A Polícia Civil deixa o alerta para verificar a procedência dos veículos antes da compra e destaca que vai continuar combatendo a circulação de veículos provenientes de crimes.

