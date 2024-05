Iagro prorroga atualização cadastral e declaração semestral de rebanhos em MS

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) prorrogou, em caráter excepcional, a etapa de maio da Atualização Cadastral das Explorações Pecuárias e a Declaração Semestral de Rebanhos no Estado de Mato Grosso do Sul até o dia 30 de junho.

A medida considerou a Portaria IAGRO MS nº 3.725, de 15 de abril de 2024, que já previa a atualização cadastral das explorações pecuárias e a declaração semestral de rebanhos no estado. Além disso, levou em conta os ofícios da FAMASUL e ACRISSUL, que solicitaram a prorrogação devido à indisponibilidade de doses da vacina B19 para venda e ao manejo concomitante dos rebanhos bovino e bubalino para contagem e vacinação contra brucelose.

A prorrogação da atualização cadastral das explorações pecuárias localizadas nas regiões do Planalto e Pantanal e a extensão do prazo final para a Declaração Semestral de Rebanhos até o dia 30 de junho de 2024 visam garantir que todos os produtores rurais possam cumprir com as exigências de atualização e declaração de seus rebanhos.

Cristiano Moreira de Oliveira, diretor-executivo em exercício da Agência, destacou a importância da medida: “A prorrogação é essencial para que os produtores tenham tempo adequado para realizar a atualização cadastral e a declaração dos rebanhos, especialmente considerando as dificuldades atuais com a disponibilidade da vacina B19.

Com essa prorrogação, permitimos que os pecuaristas tenham mais tempo para atender às suas obrigações, contribuindo assim para o desenvolvimento contínuo do setor.” A portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2024.

