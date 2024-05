Com semana cheia, Costa Rica se prepara em busca de lugar no G4

O Costa Rita tem a chance, na próxima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, de conseguir um lugar na zona de classificação do Grupo A7. Com novo astral, após uma vitória em casa e um empate fora desde a chegada do técnico Alan George, o time sul-mato-grossense quer aproveitar a chance de figurar no G4.

Domingo (2), o CREC recebe o Santo André no Estádio Laertão e uma vitória, combinado com tropeço do Pouso Alegre-MG, que enfrenta o Água Santa-SP, em casa, vale a quarta posição. Um dos líderes do elenco, o goleiro Rodolfo diz que ter a semana de trabalho cheia e sem viagens está ajudando nos ajustes que o treinador, que chegou há duas semanas, está fazendo.

“O clima está bom, estamos trabalhando bastante essa semana com o professor [Alan George] ajustando a equipe para que domingo possamos fazer um grande jogo, quem sabe conseguir a vaga no G4 com um resultado positivo. Respeitamos a equipe do Santo André, mas somos sabedores de que uma vitória domingo é de muita importância para nós”, afirma o capitão do time.

Com informações da Federação de Futebol de MS

