Computadores furtados da secretaria de infraestrutura de Corumbá são recuperados

Na tarde de ontem, quarta-feira(22) a Polícia civil de Corumbá realizou uma operação de recuperação de dois computadores, que foram furtados da Secretaria de Infraestrutura do município (SEINFRA).

Os criminosos arrombaram o prédio e furataram os objetos, que gerou transtorno na realização das atividades da Prefeitura Municipal.

O delegado responsável pela investigação, Elton Sá, destacou a importância do trabalho investigativo e da colaboração da comunidade para o sucesso da apreensão. “A recuperação dos equipamentos é fruto de um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a população. Agradecemos às pessoas que forneceram informações e contribuíram para a solução do caso. Continuaremos vigilantes e atuantes para garantir a segurança e a ordem em nossa cidade”, afirmou o delegado.

A investigação segue em curso para identificar e prender os responsáveis pelo furto. A Polícia Civil solicita que qualquer informação adicional que possa auxiliar na captura dos envolvidos seja repassada através do Disque Denúncia, pelo número (67) 3234-7111.

