PMA resgata veado na MS-316 após sua mãe ser morta por atropelamento

Os agentes da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Cassilândia, município que fica a 452 quilômetros de Campo Grande, foram acionados por uma moradora da cidade de Inocência na tarde de ontem (1°), para resgatar um filhote de veado-campeiro encontrado à margem da rodovia MS-316.

Segundo a mulher, o filhote foi recolhido por ela, quando estava próximo à mãe que havia ido a óbito, vítima de atropelamento.

O animal não prestava ferimentos e foi recolhido pela PMA no local. Ele foi alimentado, hidratado e encaminhado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) em Campo Grande para a possível reintrodução na natureza. O motorista causador do acidente não socorreu o animal e nem avisou aos órgãos públicos sobre o filhote.

Orientação

A PMA orienta às pessoas, que não existe crime ao atropelar um animal sem intenção. No caso, o procedimento correto é parar o veículo em local seguro e, com segurança, verificar se o animal está morto. Caso não esteja, é recomendado efetuar o socorro.

Se ele estiver morto e estiver na pista de rolamento, com segurança, retire-o para o acostamento, para evitar que outro usuário da rodovia possa vir a se acidentar e, às vezes, até matar a si e sua família, em novo possível acidente, que esta atitude simples poderia evitar.

