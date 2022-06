Vídeo: Caminhão roubado por quadrilha em Florianópolis é recuperado

Na noite de ontem (1º), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, juntamente com a Polícia Civil de Santa Catarina, a Polícia Nacional do Paraguai, e a Divisão de Apoio à Investigação do Centro Integrado de Operações de Fronteira recuperou um caminhão acoplado a dois semirreboques que havia sido roubado em Florianópolis (SC) na semana passada.

A ação resultou na recuperação de um caminhão e semirreboque no Paraguai que haviam sido roubados em Florianópolis durante a ação de uma quadrilha que sequestrava caminhoneiros, que foi presa pela Polícia Civil de Santa Catarina na semana passada.

O caminhão e o semirreboque estão avaliados em meio milhão de reais. Os veículos foram localizados e recuperados por volta das 22h na linha internacional, altura de Palmeriña e Japora, na cidade de Salto Del Guaira, no Paraguai. Os veículos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, município que fica a 469 quilômetros de Campo Grande, para as providências legais.

Outros dois caminhões e semirreboques subtraídos no mesmo fato foram recuperados em São José dos Pinhais (PR) e Lages.

O crime e a prisão da quadrilha

Os autores dos crimes realizaram um anúncio falso de frete em nome de empresa conhecida em aplicativo de fretamento prometendo um bom pagamento, o que atraiu quatro caminhoneiros até Florianópolis.

No dia 27 de maio, os motoristas, quando compareceram no local combinado, foram conduzidos até o cativeiro onde permaneceram amarrados, dopados, encapuzados e sob ameaça de arma de fogo.

As vítimas foram libertas pelos criminosos após três dias, quando tiveram então a certeza de que os caminhões já haviam sido conduzidos até o Paraguai.

Na noite de 27, a força-tarefa da Polícia Civil de Santa Catarina, com o apoio da PRF e CYBER-GAECO/MPSC, desarticulou e prendeu cinco integrantes da organização criminosa responsável por pelo menos 12 sequestros ocorridos desde o final de março em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul contra caminhoneiros de diversos Estados do Brasil.

Veja também: Policia prende suspeitos de assassinarem jovem no bairro Aero Rancho

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.