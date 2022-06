Quintou! Praça dos Imigrantes tem show de pagode e samba gratuito

Os campo-grandenses está mal-acostumado com tantos eventos culturais que sempre acontece na Capital, e para manter essa tradição, hoje (2) vai acontecer mais uma edição da Quinta Cultural na Praça dos Imigrantes. A apresentação desta noite está bem animada e divertida com bastante samba e pagode, do cantor Fernandinho, às 18h e gratuito para a população.

O cantor, Fernando Santos Duarte é também instrumentista e integrante do grupo de axé Fascínio há 20 anos. Com os companheiros de banda, apresentou-se por várias regiões do Estado, rodando também as casas noturnas da Capital, chegando a gravar um álbum em 2004.

Iniciando agora uma nova fase na carreira, o campo-grandense tem investido também em um projeto solo, focado mais em canções de samba e pagode.

No espaço tem diversos tipos de artesanato: trabalhos manuais com couro, madeira, biscuit e cerâmica, indígena, mosaicos, tecelagem, venda de bijuterias e muito mais. Para quiser também tem lanchonete no local.

O horário de funcionamento das lojas de artesanato da Praça dos Imigrantes é de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e também aos sábados, entre 8h e meio-dia.

