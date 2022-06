Linha de investigação aponta que autor de feminicídio matou criança para eliminar testemunhas

O Delegado da Polícia Civil Bruno Santacatharina revelou, na tarde desta quinta-feira (2), que a linha de investigação da polícia local em relação a morte de três pessoas em Ribas do Rio Pardo trabalha com a hipótese de crime passional motivado por uma forte emoção.

De acordo com o delegado, o suspeito foi até a residência da vítima na noite de ontem para uma conversa “que iniciou possivelmente de maneira amistosa. Tanto que ela foi encontrada no quarto dos fundos, bem afastada do interior da casa, que tinha até cama e era reservado para os encontros”.

“Em determinado momento, uma discussão foi iniciada e o suspeito começou a agredir a vitima fisicamente, em seguida tomou posse de uma faca e a matou. Depois disso, a linha de investigação segue com a hipótese de que o suspeito do feminicídio percebendo a besteira que fez, decidindo então ir até o interior da residência para matar as testemunhas e eliminar provas.” Conta o delegado.

“Ele só livrou a criança de 4 anos da morte, ela quem foi até o assentamento pedir socorro e dizendo ‘Mataram a minha mãe! Mataram a minha mãe!’. Em relação ao relato da criança, segundo o delegado, será ouvido em um momento posterior.

Entenda o caso

Foi identificado como João José Furtado Nunes, de 32 anos, o autor do assassinato de Daniela Luis e do filho da vítima, um adolescente de 14 anos. Ele foi localizado pela Polícia Militar por volta das 10 horas em um bairro do município de Ribas do Rio Pardo, mesma cidade onde ocorreu o crime e durante confronto, acabou morto pelas equipes. Acesse também: Mulher recebe pena de 16 anos e seis meses de prisão pela morte de chargista em 2020

