PMA prende e autua em R$ 40 mil cinco caçadores por captura

Cinco homens foram detidos pela PMA de Campo Grande (Policiais Militares Ambientais), por caça ilegal de jacarés e com minhocoçus ilegais, no Município de Miranda, a 194 km de Campo Grande. A prisão ocorreu na tarde de ontem (11).

A ação é parte da operação Padroeira do Brasil, que visa realizar o patrulhamento no Rio Negro na área do Parque Nacional do Rio Negro (Unidade de Conservação), durante o feriado extendido.

Os infratores, dois homens de 29 anos, dois de 33 anos e um pescador profissional de 39 anos, estavam em duas embarcações com motor de popa, praticando caça de jacarés, utilizando cordas com laços. No momento da abordagem, os caçadores estavam tentando capturar jacarés e havia um animal ferido amarrado em uma das embarcações.

Na operação, os policiais da PMA notaram que o jacaré capturado estava com um ferimento no crânio, resultante da tentativa de abate.

A equipe policial, junto a uma médica veterinária e um biólogo, avaliou a gravidade do ferimento e que não precisaria de remoção do bicho para tratamento. O animal foi solto no local.

Nas embarcações também foram encontrados 12 minhocoçus-mineiro (animais silvestres), que já estavam mortos, para os quais os caçadores não possuíam a licença para sua utilização.

Penalidades

Foram apreendidos dois barcos, dois motores de popa, que os infratores utilizavam na caça predatória. Os caçadores, residentes em Miranda, receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de caça ilegal.

A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão. Os infratores também foram autuados administrativamente e foram multados em um total de R$ 40.000,00, pelo jacaré capturado e pelos minhocoçus ilegais.

